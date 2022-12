Lyt til artiklen

Klokken 06.00 i en forstad til Moskva blev alting pludseligt blændende lyst.

Et 7.000 kvadratmeter shoppingcenter stod nemlig i massive flammer, og det russiske ministerium for nødsituationer oplyser, at mindst en person er brændt inde.

Det skriver de russiske nyhedsbureauer RIA og TASS.

Videoer på sociale medier viser voldsomme flammer og røg, der stiger op fra indkøbscentret, og folk flygter fra bygningen til en nærliggende parkeringsplads udenfor.

Beredskabet har meddelt, at blandt andet gasflasker og malingsdåser begyndte at eksplodere.

Branden i shoppingcentret Mega Khimki menes at skyldes udstyrssvigt og brud på brandsikkerhedsreglerne.

Slukningsarbejdet er kompliceret på grund af bygningens udformning, rapporterer det russiske ministerium for krisesituationer. En stor tilførsel af ilt betød, at ilden bredte sig hurtigt til et stort område, og centrets tag kollapsede.

Der er over 70 brandmænd, der arbejder på stedet, lyder det fra myndighederne.

Politiet har efterfølgende startet en efterforskning af branden.