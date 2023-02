Lyt til artiklen

Aktiemarkedet er i en 'dødszone'.

Sådan siger Mike Wilson, der er chefstrateg i investeringsbanken Morgan Stanley, i en note ifølge Finans.

Han mener, at det, som han kalder kursfesten, snart vil blive kvalt, og S&P 500-indekset, der er et aktieindeks over 500 store amerikanske virksomheder, risikerer at tabe mere end 25 procent af sin værdi i første halvdel af året.

Mike Wilson bruger en bjergbestignings-analogi til at beskrive, hvad det er, der sker:

»Enten af egen vilje eller af nød har investorerne fulgt aktiekurserne til svimlende højder igen, da likviditet (ilt på flaske) giver dem mulighed for at klatre op i regioner, hvor de ved, at de ikke børe være og ikke kan leve så længe.«

»De klatrer i længslen efter den ultimative grådighedstop og antager, at de er i stand til at komme ned igen uden katastrofale konsekvenser. Men ilten løber til sidst ud, og dem, der ignorerer risiciene, kommer til skade.«

Siden oktober sidste år, er S&P 500-indekset steget med mere end 12 procent, hvilket blandt andet skyldes faldende inflation i USA.

Men Mike Wilson ser flere faktorer, der gør, at det vil vende. Da markedet var i bund i oktober, var risikopræmien på aktierne i indeksekset på 2,70 procentenpoint, men i dag er den nede på 2,25 procentpoint. Præmien er det forventede ekstraafkast på aktierne i forhold til de mere sikre statsobligationer.

Samtidig er værdien, som investorer er villige til at betale for hver en krone i indtjening for virksomhederne, steget. Det er det, der giver 'dødszonen', ifølge Mike Wilson.

Også banken JPMorgan råber vagt i gevær.

Her er det strateg Mislav Matjka, som tror, at aktierne snart kommer til at falde

»Selvom vi tror på, at første kvartal i første omgang kan forblive robust, regner vi ikke med, at der vil være et fundament for, at vi skal længere op, og vi vil se rallyet (periode med vedvarende stigninger i priserne på aktier, obligationer eller indekser, red.) falme, som vi bevæger os igennem dette kvartal,« siger han, ifølge Finans.