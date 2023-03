Lyt til artiklen

Ikke siden 2008 ved finanskrisens begyndelse er det gået så galt.

Fredag kollapsede den amerikanske storbank Silicon Valley Bank pludselig med store problemer til følge.

Mange bankaktier faldt øjeblikkeligt, og frygten spredte sig hos mange iværksættere, som banken især havde forretning med.

Og SVB Financial Group, som er bankens fulde navn, blev således den største bank til at krakke siden finanskrisens spæde dage, da Washington Mutual gik under og satte mange års finanskrise i gang.

Finansmyndighederne i Californien tog beslutningen om at overtage kontrollen med banken og lukke den fredag.

Banken var den 16. største i USA i slutningen af 2022 med aktiver for omkring 1.461.975.900.000 danske kroner. Ja, det er mange penge.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters står det ikke klart, præcis hvorfor banken kollapsede netop nu, men mediet spekulerer i, at den amerikanske centralbanks rentestigninger sidste år har haft en stor indflydelse, da det pressede økonomien i iværksætterbranchen, som var en af bankens store kundebaser.

Hovedkontoret og bankens filialer genåbner 13. marts og alle med forsikrede indlån får deres penge tilbage senest mandag morgen.

Men - og det er et stort men - 89 procent af bankens 1.224.142.500.000 kroner i indlån var uforsikrede i slutningen af sidste år, og det er uklart, hvad der så skal ske.

Bankanalytikere, Reuters har talt med, forudser dog, at der kommer flere dårlige nyheder.

»Der kan komme et blodbad i næste uge,« siger Christopher Whalen, formand for Whalen Global Advisors.