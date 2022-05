Den britiske storbank Barclays har via en kreativ finte undgået at betale mere end 17 milliarder kroner i skat.

Det viser en analyse af bankens skattebetalinger, som Guardian har foretaget.

Heraf fremgår det videre, at »det lukrative arrangement« har fundet sted siden 2009 – og at har sit omdrejningspunkt i skatteparadiset Luxembourg.

Afsløringerne har skabt politisk røre.

Labour-parlamentsmedlemmet Margaret Hodge mener, at den store bank nu skylder nogle svar.

»Hvorfor starter Barclays forretninger op i Luxembourg, hvis ikke det bare er for at undgå at betale skat?« spørger hun via Guardian:

Kort fortalt går Barclays finte ud på, at banken i 2009 solgte en virksomhed til forvaltning af fonde, BGI, for mere end 130 milliarder kroner. Dengang blev overskuddet registreret i Luxembourg, hvilket siden har gjort det muligt at opnå massive skattefordele via et kompleks system at kanalisere profit samme vej.

Faktisk har banken betalt under en procent i skat af indtægter for »milliarder af pund« lige siden.

Guardian anfører også det bemærkelsesværdige i, at Barclay kun har 54 medarbejdere ansat i Luxembourg-afdelingen, men det er markedet med den tredjestørste indtægt til moderselskabet, kun overgået af Storbritannien med 46.000 ansatte og USA med 10.000 ansatte.

Barclay-afdelingen i Luxembourg har eksempelvis siden 2013 hevet overskud på i alt 60 milliarder hjem. Og har 'kun' betalt 400 millioner kroner i skat. Svarende til bare 0,66 procent.

Guardian skriver, at banken skulle have betalt mellem 25 og 30 procent I Storbritannien, hvis ikke man havde benyttet sig af Luxembourgfinten.

»Betyder det kunstigt skabte arrangement, at profit flyttes ud af Storbritannien på bekostning af vores skattekasse? Eller er investeringer blevet kanaliseret gennem skatteparadiset i stedet for Storbritannien og skadet vores økonomi undervejs?« lyder det fra parlamentsmedlemmet Margaret Hodge.

Barclays siger i en kort udtalelse til Guardian, at man ikke ikke solgte BGI for at opnå skattefordele. Og at man i det seneste årti har betalt 120 milliarder kroner i skat i Storbritannien.