Er du på universitetet? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Politiet er i højeste beredskab ved Cambellsville University i USA, hvor der er meldinger om, at en bevæbnet person skulle befinde sig ved universitetet.

På Twitter advarer universitetet de studerende, onsdag aften dansk tid, og anmoder dem om at holde sig inden døre.

'Dette er ikke en øvelse.

Der er et bevæbnet individ i et hus nær campus, som har truet med at anvende våben.

Politiet forhandler med personen,' lyder det bl.a. i advarslen:

CU ALERT pic.twitter.com/lfFKTH9xCD — Campbellsville Uni. (@CampbellsvilleU) 25. april 2018

Politiet i Campbellsville oplyser ifølge mediet WKYT, at universitetet har sendt advarslen ud som en sikkerhedsforanstaltning, samt at myndighederne forsøger at få kontakt med personen i huset.

Samme medie skriver, at politiet ikke vil oplyse, om personen er bevæbnet eller ej.

Også på universitetets hjemmeside fremgår advarslen. I en rød bjælke i toppen af hjemmesiden står der lige nu:



'Bevæbnet individ i nærheden af campus. Dette er en reel trussel. Ikke en øvelse. Bliv indendørs og hold dig væk fra campus. Men’s Village (område på universitetet, red.) er lukket ned.'

Opdateres...