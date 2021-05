Det begyndte med et mærkeligt telefonopkald. Et minut senere stod den svenske by Eskilstuna nærmest i flammer.

»Det er forfærdeligt, at vi har medborgere, der opfører sig sådan her. Det er dybt tragisk,« siger politiets indsatsleder Laila Eriksson.

Søndag aften blev dramatisk for politi og indbyggere i den mellemstore by vest for Stockholm. Aftonbladet kalder det 'brandkaos', fordi op mod 20 brande blev antændt forskellige steder i byen inden for mindre end to timer.

Det gik fortrinsvist ud over utallige parkerede biler, men også en politistation blev forsøgt antændt. Den har derfor været under ekstra bevogtning i løbet af natten.

»Der er kommet utroligt mange opkald om det her,« som Ola Åström fra byens alarmcentral siger til Aftonbladet.

I virkeligheden begyndte det med noget helt andet. Kl. 21.57 kom et alarmopkald, der gik på, at en pistolbevæbnet mand var blevet set i den lille by Torshälla uden for Eskilstuna. Trods talstærkt fremmøde blev der aldrig fundet nogen mand.

»Vi ved ikke, om det var planen at få os væk fra den indre by, så man kunne få antændt flere forskellige steder. Det er vi i færd med at efterforske,« har indsatsleder Laila Eriksson sagt til Expressen.

Faktum er, at bare et minut efter opkaldet fra Torshälla – kl. 21.58 – kom meldingen om den første brand i Eskilstuna. Og siden fulgt det ene alarmopkald altså efter det andet, ofte med kun få minutters mellemrum: Kl. 22.14, kl. 22.18, kl. 22.19, kl. 22.24, kl. 22.27, kl. 22.28, kl. 22.29, kl. 22.32, kl. 22.47, kl. 22.59, kl. 23.12, kl. 23.18, kl. 23.25, kl. 23.27 ifølge Aftonbladets opgørelse.

En husvogn udbrændte ved Eddavägen. Alarmopkaldet kom kl. 22.29. Foto: 11890 Per Karlsson/TT Vis mere En husvogn udbrændte ved Eddavägen. Alarmopkaldet kom kl. 22.29. Foto: 11890 Per Karlsson/TT

Og altså i overvejende grad var der tale om bilbrande i en eller flere parkerede køretøjer i byen, hvilket forårsagede massiv materiel skade.

Ingen indbyggere i byen kom til skade i forbindelse med brandene.

Politiet indkaldte ifølge SVT i løbet af aftenen og natten for forstærkninger fra andre byer, mens brandvæsenet havde ekstremt travlt. I længere tid cirklede også en politihelikopter over byen med små 70.000 indbyggere.

I løbet af aftenen meddelte politiet videre, at betjente og politibiler var blevet angrebet med molotovcocktails. Det viste sig dog ikke at være tilfældet.

Tre mænd, alle i 20erne, blev natten til mandag anholdt ved 02-tiden. De er allerede blevet afhørt, mens i løbet af dagen skal de afhøres yderligere.

En pressetalsmand for politiet fortæller, at de indtil videre kun er mistænkt for at stå bag det, der viste sig at blive den sidste brand. Det var den, der blev antændt kl. 23.27 i Skiftingegatan.

»De er tidligere straffet for blandt andet narkokriminalitet, så det er ikke usandsynligt, at der kan være en kobling til bandekriminalitet,« siger Thomas Agnevik ifølge SVT.

Politiet afviser samtidig ikke, at der kan komme flere anholdelser. Og at »mange flere« kan have været indblandet.