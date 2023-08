Der er dramatiske scener i Østrig, hvor en dæmning er brudt sammen. To personer er blevet reddet med et reb kastet fra en helikopter, melder det østrigske medie Kurier.

Det skete sent fredag aften i byen Heimschuh i delstaten Steiermark.

Situationen er alvorlig flere steder i Østrig, der natten til 4. august blev ramt af voldsomme regnmængder.

Også i Viktring nær feriebyen Klagenfurt er der risiko for dæmningsbrud, skriver Kurier. Her er der udsendt et nødsignal til byens beboere.

De opfordres til at opbevare vigtige dokumenter og genstande sikkert og undgå unødvendige ture ud.

I delstaten Kärnten er civliforsvaret tilkaldt, mens 70 boliger i kommunen Sankt Paul im Lavanttal er evakueret.

I østrigernes naboland Slovenien har kraftige regnskyl også ført til oversvømmelser.

To hollandske turister er indtil videre meldt omkomne, efter kraftig regn ramte den nordlige og vestlige del af landet fredag.

Regnen forventes at fortsætte lørdag. Store områder er derfor evakueret.

»Vi har ikke set oversvømmelser som disse i ikke bare 500, men 1000 år,« siger Roman Kocilja, der er chef for redningsarbejdet i landsbyen Most pri Komendi til slovensk tv, skriver Reuters.

Og videre til Norge. Fredag aften blev brandvæsnet kimet ned i landsdelen Østlandet.

Voldsomme regnmængder førte til oversvømmelser og lækage fra kloaker.

Sommeren igennem har Europa været ramt af ekstremt vejr.

Herhjemme blev juli måned den mest regnfulde målt nogensinde.