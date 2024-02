Myndighederne på Tenerife forventes at gøre det fredag.

»Det har været en af de tørreste vintre i nye tid,« som præsidenten for den spanske region, Rosa Dávila, konstaterer.

Og derfor vil der sansynligvis blive erklæret nødsituation for vandforsyningen, når de politiske partier har holdt stormøde, skriver Euronews.

Ifølge mediet spår eksperter om måneder eller endda år med kritisk vandmangel på den populære ferieø, der er en del af De Kanariske Øer.

Alarmklokkerne bimler nu, efter at det altså har regnet meget mindre hen over vinteren end normalt.

Samtidig har der eksempelvis i januar været de højeste temperaturer i 60 år. Med et gennemsnit på 20.9 grader.

Det har betydet, at at kun 34,6 procent af den samlede kapacitet i vandreservoirerne var fyldte pr. 1. februar. På samme tidspunkt sidste år var tallet 52 procent.

Myndighederne har valgt at reagere nu for også at sikre vandforsyningen til de endnu varmere sommermåneder, og derfor kan både turister og indbyggere se frem til en tid med et mere »ansvarligt« forbrug af vand.

Tenreife var sidste plaget af flere skovbrande på grund af tørke. Foto: Arturo Rodriguez/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Tenreife var sidste plaget af flere skovbrande på grund af tørke. Foto: Arturo Rodriguez/AP/Ritzau Scanpix

Regionspræsident Rosa Dávila regner med, at alle partier vil bakke om, at der vil blive erklæret en nødsituation i forhold til vandsituationen.

»At sikre vandforsyningen for både indbyggere og for landbruget er et afgørende emne, der ikke har nogen politisk farve,« siger hun.

Sidste år var der flere alvorlige skovbrande på Tenerife som følge af tørke.