En brand brød kort før klokken seks lørdag aften ud på 50.-etage i skyskraberen Trump Tower på Fifth Avenue i New York.

En mand er kommet alvorligt til skade. Det oplyser brandfolk ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge brandvæsenet i New York brød branden ud i en lejlighed i bygningen. Den tilskadekomne mand bor i lejligheden.

Fire brandmænd har fået mindre skader, herunder to med forbrændinger.

Over 44 enheder og omkring 200 brandfolk rykkede ud til branden, da alarmen gik, rapporterer CBS News.

USA's præsident, Donald Trump, der ejer bygningen, skriver på Twitter kort før klokken syv lørdag aften lokal tid, at branden er slukket:

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. april 2018

Han skriver videre, at der var tale om en 'meget begrænset' brand, og at brandfolk på stedet har udført et godt stykke arbejde.

Trump, der har både kontor og privat bolig i bygningen, befinder sig lørdag i Washington.

Årsagen til branden kendes endnu ikke.

Billeder på sociale medier viser flammer komme ud fra flere vinduer i bygningen, der ligger centralt på Manhattan.

I begyndelsen af januar i år kom to personer til skade i en anden brand i Trump Tower, der huser både kontorer og beboede lejligheder.

Donald Trumps hustru, Melania, og parrets søn, 12-årige Barron, blev efter præsidentvalget boende i Trump Tower, således at Barron kunne fuldføre skoleåret.

Først i juni sidste år flyttede de to ind i Det Hvide Hus i Washington sammen med Donald Trump.

Normalt er familien til en ny amerikansk præsident en automatisk komponent ved en præsidentindsættelse.

Michelle Obama og døtrene Malia og Sasha blev øjeblikkeligt, men diskret, beboere i Det Hvide Hus, da Barack Obama blev indsat.

Melania er den første førstedame i historien, som udsatte sin ankomst efter en valgsejr.

Trump Tower åbnede i 1983.

