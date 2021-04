Kun op til seks gange om året – højt sat – sker det, at man vælger at transportere store skibe gennem Hollands smalle kanaler.

Det er man simpelthen nødt til, da der hele flere steder i landet findes skibsværfter, der er placeret inde i landet, langs kanalerne.

Det var nu alligevel særligt, da en 94 meter lang yacht skulle transporteres fra et skibsværft i byen Kaag og cirka 50 kilometer gennem landet til Rotterdam.

Project 817 hedder yachten.

Foto: Instagram @tomvanoossanen Vis mere Foto: Instagram @tomvanoossanen

Den lange tur blev foreviget af en fotograf og hans drone. De levende billeder kan du se øverst i artiklen.

Fotografen Tom van Oossanen, der ofte tager den slags billeder, fortæller til CNN, at det nogle gange kan tage en hel time at passere en bro, og da skibet er så højt, at man er nødt til at åbne broen, så lammes trafikken også.

Derfor tager det også mellem to og fire dage at få skibet fra A til B.

Da skibet skulle transporteres gennem de byer, som ligger langs kanalen, var det tydeligt for Tom van Oossanen, at det var noget, der fangede folks interesse.

Foto: Instagram @tomvanoossanen Vis mere Foto: Instagram @tomvanoossanen

Han er da også ret sikker på, at det er sidste gang, han ser et skib på den størrelse blive sejlet til Rotterdam via de smalle kanaler.

De hollandske myndigheder har nemlig planer om at udvide flere af landets mange kanaler, så skibe lettere kan passere.