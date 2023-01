Lyt til artiklen

Det var en stor fisk italiensk politi fik i nettet, da lederen af Cosa Nostra natten til mandag blev anholdt efter 30 år på flugt. Men italienerne undrer sig.

Matteo Messina Denaro var leder af den sicilianske mafia Cosa Nostra. Han er tidligere blevet idømt fængsel for livstid uden selv at være til stede. Men nu var han altså til stede. På en klinik i Palermo. Og det var politiet så også.

»Det er en mærkedag inden for antimafiaen, og nyheden bliver da også modtaget med stor jubel i Italien. Men mange italienere undrer så samtidig over, hvordan det i vores tid overhovedet kan lade sig gøre at gemme sig i 30 år,« siger Morten Beiter til B.T. Han er journalist for Weekendavisen og har skrevet flere bøger om mafiaen.

Denaro er stærkt svækket af kræft, og det kan have indflydelse på anholdelsen, mener Beiter.

»Spørgsmålet er, om det er et stykke brilliant politiarbejde, eller om Denaro har fundet ud af, at han i virkeligheden vil kunne få bedre behandling for sin sygdom i fængslet. Mange italienere siger i hvert fald, at man ikke kan gemme sig i 30 år, uden at der er lusk med i spillet,« siger han.

Denaro har adskillige liv på sin dårlige samvittighed. Både mordene i 1992 på mafiaanklagerne Giovanni Falcone og Paolo Borsellino, som han blev dømt for, men også flere bombninger som hev flere helt uskyldige mennesker med i døden.

»Han er da en kæmpe fisk. Det er jo den sicilianske mafiaboss nummer ét. Der er både skrevet bøger og sange om ham,« og han har selv skrevet digte om sit liv. Men hvad er virkelighed og, hvad er myte? Der er ingen tvivl om, at historierne er vokset i takt med, at han har været på flugt,« fortæller Beiter.

At Denaro er sat ud af spillet vil dog ikke sætte en stopper for den sicilianske mafia.

»Symbolsk er han selvfølgelig en stor figur. For deres videre arbejde betyder det ikke noget. Tidslen er røget i haven, men græsplænen vokser videre,« siger Morten Beiter, der understreger, at den sicilianske mafia dog langt fra er så stærk og indflydelsesrig, som den har været.

»Mafiaen på Sicilien er gået fra at være i absolut forrest række til at være en del af b-holdet. De har slet ikke den samme indflydelse på salg af kokain mere. Det har andre overtaget, blandt andet albanerne,« siger han.

Ifølge nyhedsbureauet AFP skulle den nu anholdte, Matteo Messina Denaro, have pralet med, at han ville være i stand til at fylde en hel kirkeår med de folk, som han har myrdet.