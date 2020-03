Torsdag aften var Lars Jacobsen særdeles fortvivlet, da 50 norditalienere i hans fly fra Milano gik direkte fra Københavns Lufthavn og op i metroen for at holde storbyrejse i den danske hovedstad.

Intet myndighedspersonale ved gaten. Ingen corona-tests. Ingen informationsstandere.

Og han er ikke den eneste, der er forundret over den manglende kontrol.

Siden B.T. lørdag bragte historien, har vi modtaget et utal af læsermails, spørgsmål i vores liveblog og kommentarer på Facebook, hvor danske borgere undrer sig over, at man sætter hundredevis af folk i karantæne herhjemme, men lader 50 borgere fra et særdeles udsat område rejse ind i landet uden nogen form for kontrol.

Men hvordan kan det være, at det er tilfældet?

Det har B.T. spurgt Thomas Benfield, der er professor og overlæge på Hvidovre Hospital, om.

»Det er jo en myndighedsbeslutning, hvad man eksempelvis vil gøre i lufthavnen, og her handler det også om ressourcer. Vi har ikke uendelige testkits, og man kan hurtigt brænde tusinder af i lufthavnen,« fortæller Thomas Benfield.

Eksempelvis kunne Aarhus Universitet i sidste uge fortælle, at man mangler særlige plastikbakker til coronavirus-tests.

Og så er det også et spørgsmål om personale.

»Man kunne selvfølgelig godt få nogen til at stå ved bestemte fly, men generelt skal der jo også bruges meget personale og meget tid, hvis man skal stå og teste i lufthavnen,« fortæller professoren.

Italien er det land i Europa, der uden sammenligning har været hårdest ramt af den verdensomspændende virus med 366 omkomne personer.

Derfor er støvlelandet i højeste beredskab, og netop den del er også væsentlig, når vi spørger, hvorfor norditalienerne ikke bliver mødt af en masse personale i Københavns Lufthavn.

»Flere luftfartsselskaber screener jo passagerer, før de kommer i flyveren, ligesom de også gør i mange lufthavne, og det stoler vi på. Og så har vi så valgt at fokusere mange af vores ressourcer på at få konstateret de smittede og sat deres kontakter i karantæne,« understreger Thomas Benfield.

Hertil er det også vigtigt at nævne, at man på grund af inkubationstid sagtens kan bære smitten, selvom man ikke har fået symptomer eller kan testes positiv for den.

Det betyder med andre ord, at man heller ikke ville være sikker, hvis man brugte ressourcer på at teste alle passagerer i lufthavnen.

I alt er 113 personer smittede i Danmark.