Cirka halvdelen af svenskerne er modstandere af medlemskab af NATO. Men det svenske folk er ikke blevet hørt, før ansøgningen blev indgivet. »Det er udemokratisk og dybt kritisabelt,« siger Agnes Hellström, talsperson for Svenska Freds.

Sveriges ældste og største fredsbevægelse er hård modstander af, at Sverige nu søger om NATO-medlemskab: »NATO bygger på afskrækkelse. Truslen om vold og krig er alliancens fremmeste værktøj, men krig skaber ikke fred,« siger Agnes Hellström til B.T.

Svenska Freds er verdens ældste fredsbevægelse, grundlagt helt tilbage i 1883 af Klas Pontus Arnoldson, der som den første svensker fik Nobels Fredspris i 1908. Siden har de spillet en afgørende rolle i retten til at være militærnægter, og det var faktisk Svenska Freds, der i 1980erne afslørede den svenske våbenproducent Bofors' ulovlige salg af våben internationalt. Nu advarer de om en udemokratisk glidebane i Sverige.

»Det store problem er, at det her ikke er demokratisk. Vi har været neutrale i 200 år, og pludselig haster man en meget afgørende beslutning igennem uden at spørge svenskerne. Det er farligt, og som NATO-medlem bliver det utvivlsomt sværere for Sverige at arbejde for nedrustning,« siger talsperson Agnes Hellström til B.T.

Fredsbevægelsen har i mange årtier været toneangivende internationalt og har været delmodtager af hele fire af Nobels fredspriser. Sverige har været neuralt i mere end 200 år og har set sig selv som land, der agerer i fredens tjeneste og forsøger at mægle mellem stridende parter.

Men med krigen i Ukraine har den politiske debat ændret sig radikalt. Der er nu politisk flertal for et NATO-medlemskab, og Sverige har sammen med Finland officielt ansøgt om medlemskab af forsvarsalliancen. Men denne udvikling kalder Svenska Freds for »forhastet og uigennemtænkt«.

»Vi oplever meget stor tilstrømning til vores budskab om, at yderligere oprustning ikke er løsningen. Vi har på bare nogle uger fået mere end 2.500 nye medlemmer. Politikerne har glemt at spørge svenskerne, om de er med på denne voldsomme ændring i, hvad Sverige står for. Og det har de gjort på et meget ømfindtligt tidspunkt,« siger Agnes Hellström til B.T.

Meningsmålinger fra de seneste uger viser en støt stigning i antallet af svenskere, der støtter NATO-medlemskab. Skal man tro meningsmålingerne, ligger det nu lige over 50 procent. Men det betyder også, at næsten halvdelen af svenskerne enten er i tvivl eller direkte modstandere af, at Sverige bliver medlem af NATO.

»Vi kommer til at arrangere fredsmarcher, som man kan huske dem fra 1980erne. Men vi er allerede meget aktive på nettet, hvor der er rigtig mange, der stiller spørgsmål til NATO-medlemskabet, og hvorfor det skulle gå så stærkt.«

Svenska Freds understreger, at der ikke er nogen konkret trussel fra Rusland mod Sverige og derfor ikke noget bydende behov for lynindmeldelsen. Samtidig vurderer fredsbevægelsen, at Sverige med den nye udmelding gør sig selv mere sårbar, mens ansøgningsprocessen står på.

Dette giver en international ekspert, B.T. har talt med, Svenska Freds ret i.

»Man siger, at medlemskab af NATO er den største forsikring mod overgreb udefra, men samtidig siges det, at venteperioden før medlemskab er den farligste. Det er også sandt i dette tilfælde,« har den britiske sikkerhedsekspert Keir Giles tidligere sagt til B.T.

Svenske NATO-tilhængere kalder fredsbevægelsen for naiv og siger, at medlemskabet er bydende nødvendigt i en hastigt forandret verden. Men det vil Agnes Hellström ikke høre tale om.

»Det er ikke os, der er naive. Tror de virkelig, at dette vil stoppe Putin. Vi tilsidesætter de demokratiske processer for at haste noget igennem, vi ikke aner vil virke. Hvorfor ikke give freden en chance. Politikerne vil have os til at indrømme, at vi har taget fejl. Men det tror vi ikke, vi har, og det er vores job at være fredens fortalere. Trusler om krig fører ikke til fred, men til mere krig,« siger Svenska Freds talsperson, Agnes Hellström, til B.T.