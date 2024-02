Mandag formiddag er der udbrudt brand i den store svenske forlystelsespark Liseberg.

Det skriver Aftonbladet.

Billeder fra stedet viser store flammer og tyk røg, der spreder sig ud over den svenske by Göteborg, hvor Liseberg ligger.

Det er efter alt at dømme i vandlandet Oceana, som er ved at blive bygget, at branden raserer.

Røgen fra Liseberg kan ses langt væk. Foto: Bjorn Larsson Rosvall/TT/Ritzau Scanpix

»Det er en større brand, og vi er lige kommet frem til stedet,« siger Björn van der Kaay fra brandvæsenet i byen til Aftonbladet.

Brandvæsenet har videre ifølge Expressen advaret om, at branden kan sprede sig til omkringliggende bygninger.

Videoer på sociale medier viser videre, at der ganske rigtigt er tale om en voldsom brand.

Her kan man se rør til vandrutsjebaner, der snor sig omkring bygningen, være fuldstændig opslugt af flammer.

Alarmen kom lidt efter kl. 10.

