En politiker i korte bukser og med hættetrøje på talerstolen i Senatet.

Indtil nu har det været helt utænkeligt. Jakkesæt og kjoler var normen.

Men nu er det slut.

Ifølge Stern må politikerne fremover klæde sig præcis, som de vil.

Senator John Fetterman kan nu beholde sit sædvanlige tøj på til møder i Senatet efter, at dresscode nu er blevet afskaffet. Foto: Jacquelyn Martin/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Senator John Fetterman kan nu beholde sit sædvanlige tøj på til møder i Senatet efter, at dresscode nu er blevet afskaffet. Foto: Jacquelyn Martin/AP/Ritzau Scanpix

En beslutning som bestemt ikke alle synes lige godt om.

Chuck Schumer, der er flertalsleder for Demokraterne, bekræfter, at man har ændret reglerne.

»Der var en uformel dresscode, der blev håndhævet, men den bliver nu ophævet,« siger han.

Der vil dog stadig eksistere en dresscode for personale og besøgende i Senatet.

Sådan er medlemmerne af Senatet normalt klædt, men det bliver der nu mulighed for at ændre på. Foto: Handout/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan er medlemmerne af Senatet normalt klædt, men det bliver der nu mulighed for at ændre på. Foto: Handout/Reuters/Ritzau Scanpix

Men politikerne må altså nu klæde sig, som de vil.

Den direkte årsag til ændringen er, ifølge Stern, Pennsylvania-politikeren John Fetterman, der i valgkampen oftest optrådte i shorts og med hættetrøje.

Og det kan han altså nu fortsætte med i Senatet.

Indtil videre har han skiftet mellem sit sædvanlige tøj og jakkesæt, når han var til stede. Når han har haft joggingtøj på, har han dog mest stået i døren og fulgt debatten i Senatets sal.

Fetterman selv benægter, at han står bag ændringen.

»Nej, det er virkelig ikke mig, der står bag. Det er dejligt, at jeg nu har muligheden for at klæde mig, som jeg vil, men jeg vil udnytte det med omtanke,« siger han.

Flere republikanere raser over, at det nu er slut med en egentlig dresscode i Senatet.

En af dem er Susan Collins fra Maine.

»Det er en hån. I morgen vil jeg møde i Senatet iført bikini,« siger hun.

46 ud af 49 republikanske senatorer har underskrevet en protest, hvori det blandt andet hedder:

»At tillade fritidstøj i Senatet er en manglende respekt for den institution, vi tjener, og de amerikanske familier, vi repræsenterer.«