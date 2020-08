En brand raser på tredje døgn i skovene nord for Los Angeles i Californien, USA. Den har allerede fået navnet Lake Fire, og den har udløst evakueringsordrer og lukket veje i området omkring søen Hughes, skriver tv-stationen CBS Los Angeles.

Branden blev først opdaget klokken 15.30 onsdag eftermiddag lokal tid. Ved 16-tiden fortalte vidner, at branden kun havde fat i omkring 0,2 kvadratkilometer, men bare et par timer efter havde den spredt sig til 40 kvadratkilometer.

Torsdag aften var den vokset lidt mere til 45 kvadratkilometer, men brandvæsenet havde kun kontrol over fem procent af branden, som truede omkring 5.000 bygninger.

»Det vil være en stor brand, der varer adskillige dage,« sagde Robert Garcia torsdag. Han er brandchef i Los Angeles National Forest.

En udbændt bil er offeret for Lake Fire. Foto: PATRICK T. FALLON

En hedebølge vil ramme området fra fredag morgen lokal tid og vare indtil mandag, og det vil være en ekstra udfordring for brandfolkene.

»Det er en temmelig eksplosiv opførsel, branden har,« siger Robert Garcia til CBS Los Angeles.

»Det er typisk noget, vi vil se en smule senere på sæsonen, og den bliver ofte drevet frem af vinden. Den har virkelig fået opskriften på en hurtigt spredende brand.«

Brandchef David Richardson fra Los Angeles fortæller nyhedsbureauet AP, at branden bliver næret af det tørre landskab og bratte terræn.

En helikopter sprøjter vand på Lake Fire. Foto: ETIENNE LAURENT

Høje temperaturer og lav luftfugtighed gør det svært for brandfolkene at bekæmpe flammerne.

Der er endnu ikke rapporteret om nogle tilskadekomne, og det er ikke lykkedes at fastslå årsagen til branden.

Der er adskillige folk i gang med at hjælpe politiet fra Los Angeles med at udføre evakueringen, som omfatter omkring 100 huse.

Kenny Reynolds er en af de beboere, der allerede har mistet sit hjem:

Kenny Reynolds med sine hunde efter at være blevet evakueret. Han tror selv, at huset er blevet tabt til branden. Foto: ETIENNE LAURENT

»Der kom et stort flammehav, som kom ind over lidt hurtigere, end vi troede,« sagde Reynolds til CBS Los Angeles.

L.A.-beboren havde kun tid til at flygte, da branden lavede ildtornadoer på bakkeskråningerne rundt om hans hjem.

»Vi blev så længe, som vi kunne, men det var, som om at huset blev omringet. Jeg og mine naboer flygtede, netop som flammerne fik fat i huset,« sagde Reynolds.