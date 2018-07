Tusindvis af indbyggere i det sydlige Californien er tvunget på flugt, efter at en stor skovbrand truer deres hjem i bjergene.

Branden, der kaldes Cranston-branden, menes at være startet af mennesker, og den er vokset voldsomt. Den dækker nu 1900 hektarer omkring 145 km øst for Los Angeles.

Ilden har tvunget 3200 mennesker til at blive evakueret.

Brandon McGlover på 32 år blev arresteret onsdag for at have startet flere brande, inklusiv Cranston-branden. Det skriver straitstimes.

Temperaturer på over 37 grader nærer ilden, og lav luftfugtighed ventes at vare ved torsdagen igennem.

Længere væk, i nordøst, tvang Ferguson-branden de camperende gæster i Yosemite National Park til at pakke sammen og flygte.

Tung, sort røg fra skovbranden, som brød løs den 13. juli i Sierra Nevada-bjergene 273 km øst for San Francisco, har tvunget parkbetjentene i Yosemite til at lukke parken.

En brandmand er død, og syv andre er såret efter at have bekæmpet branden.

Den 25. juli var status over skovbrande i USA, at de hidtil i år har brændt over 1,59 millioner hektarer.