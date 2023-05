Der er stadig lange udsigter til, at Jeff Bezos sammen med kæresten, Lauren Sanchez, kan blive de første kærester på månen, men nu har han vundet en anden måne-sejr.

Et større hold ledet af hans rumfartsfirma Blue Origin-firma har således vundet kampen om en heftig NASA-kontrakt på 23 milliarder kroner til at bygge et rumfartøj, der kan tage astronauter til og fra månens overflade.

Det oplyser NASA ifølge Reuters.

Blue Origin planlægger at bygge et 16 meter højt landingsfartøj i samarbejde med flyproducenterne Lockheed Martin og Boeing, samt softwarefirmaet Draper og robotfirmaet Strobotic.

Det er en sejr for Bezos i rigmandsrumkapløbet, som også Elon Musk med SpaceX er en del af. SpaceX vandt en lignende kontrakt i 2021, men NASA vil have to muligheder for at sende astronauter til månen, og derfor lavede de endnu et udbud.

De to månemissioner skal putte mennesker på månen for første gang siden 1972 og er planlagt til at blive gennemført i løbet af dette årti.

»Jeg har sagt det før: Vi vil have mere konkurrence, vi vil have to landingsfartøjer, og det er bedre. Det betyder, at vi har pålidelighed, at vi har backupper,« fortæller Bill Nelson, der er NASA-administrator, ifølge Reuters.

NASAs Artemis-program, som er det, der skal putte mennesker på månen i dette årti, har et mål om at bygge en længerevarende tilstedeværelse på månen. Det begynder efter planen med SpaceXs månelandingsfartøj, før det bliver Blue Origins tur i 2029.

»Jeg er beæret over at være en del af denne rejse med NASA for at sende astronauter til månen - denne gang for at blive der,« tweetede Amazon-stifter Jeff Bezos efter annonceringen.