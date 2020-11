Igennem lang tid har den amerikanske præsident, Donald Trump, råbt om, at det netop overståede valg var fyldt med svindel.

Indtil videre har der stort set ingen konkrete beviser været på det. Indtil nu.

I USA's næststørste by, Los Angeles, er to mænd tirsdag, lokal tid, blevet sigtet for at begå valgsvindel med tusindvis af potentielle stemmer.

De to mænd, 53-årige Carlos Antonio De Bourbon Montenegro – også kendt som Mark Anthony Gonsalves – og 34-årige Marcos Raul Arevalo, skulle have forsøgt at indsende tusindvis af falske vælgerregistrerings-anmodninger for hjemløse personer.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Statsadvokaten i Los Angeles.

På den måde ville de to sigtede have valgkontoret til at sende dem stemmesedler, som de kunne bruge til de netop overståede valg til borgmester i Los Angeles-bydelen Hawthorne.

Ingen falske stemmer blev dog indgivet, slås det fast.

Borgmester-valget fandt sted samtidig med præsidentvalget 3. november. Men de to mænds påståede gerninger har ikke umiddelbart haft yderligere forbindelse til valget mellem Joe Biden og Donald Trump.

Anklagepunkterne mod de to sigtede er mange.

De to mænd er nu officielt sigtet for konspiration til at begå valgsvindel. Otte tilfælde af valgsvindel. Fire tilfælde af at have fremskaffet forfalskede dokumenter. Fire sager om at have forsøgt at forhindre overførslen af et udfyldt vidneudsagn.

Derudover er Montenegro anklaget for en række yderligere punkter, der blandt andet inkluderer valgsvindel og forfalskede dokumenter.

Og der er tale om en enorm mængde af valgsvindel.

Ifølge Los Angeles´ statsadvokat skal de to sigtede have indsendt mere end 8.000 falske vælgerregistrerings-anmodninger.

Hvis Carlos Antonio De Bourbon Montenegro bliver dømt for alle sigtelser, så står han til 15 år og otte måneder i fængsel.

Marcos Raul Arevalo står til syv år i fængsel, hvis han bliver dømt.

I pressemeddelelsen lyder det videre, at man fortsat er i gang med at efterforske sagen.