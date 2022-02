Mandag opdagede en gruppe fra myndighederne i Hawaii en stor pukkelhval i vandet. Den havde en mere end 150 meter lang plastikline viklet tæt om hovedet.

Pukkelhvalen svømmede med sin kalv og en han af samme art, da den pludselig ikke kunne komme fri. Hvor længe den har haft linen viklet om sig, ved man ikke.

Gruppen, der agerede redningshold, kommer fra National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Det er en gren af det amerikanske handelsministerium, som tager sig af og studerer forholdene i havet, udgiver vejrkort, udsender advarsler om uvejr og ekstreme vejrforhold, og giver råd i miljøspørgsmål.

Redningsaktionen fandt sted i en nationalpark for pukkelhvaler i Maui.

Den 150 meter lange line kommer fra en eller anden form for affald, der er dumpet i havet, oplyser NOAA ifølge Reuters. Linen var sammenfiltret med forskellige slags havaffald, der samler sig i farvandet omkring Hawaii.

Desuden oplyser gruppen, at det er meget farligt for mennesker at udfører den type aktioner.

Også på trods af, at det var trænede redningsfolk, der hjalp hvalen.

De brugte en særligt designet kniv til at skære den fri. En kniv, der er udviklet, fordi det alt for ofte sker, at havdyr bliver filtret ind i affald, mennesker efterlader.

På videoen øverst i artiklen kan man se dele af redningsaktionen.