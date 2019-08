Det amerikanske medie NBC beretter om en stor politiaktion onsdag aften, hvor mindst fem politibetjente er blevet skudt.

Skyderiet er klokken 23.17 dansk tid stadig i gang i det nordlige Philadelphia i byområdet Nicetown.

Live-optagelser fra en nyhedshelikopter viser mere end 15 politibiler på stedet, indsatsstyrker og et stort antal uniformerede betjente

Over politiradioen har der angiveligt været paniske nødkald fra betjente på stedet.

'Politibetjent kalder på alt, hvad I har. Indsatsstyrker...Jeg har en betjent, som er skudt' lyder det fra NBC.

BREAKING UPDATE: Police say at least 5 police officers have been shot in Philadelphia's Nicetown-Tioga section.https://t.co/McDXwmTgZ8 — CBS Philly (@CBSPhilly) August 14, 2019

Et andet amerikansk medie ABC News rapporterer om, at der har været affyret over 100 skud.

En ukendt gerningsmand har angiveligt åbnet ild mod betjentene, da de kørte ud til en sag vedørende narkotika.

På stedet skulle over 12 poltitibetjente være søgt i dækning bag biler og have afspærret hele området.

Vinder beskriver overfor amerikanske medier, at der er tale om 'ren kaos'.

Foreløbige meldinger lyder på, at mindst fem betjente er ramt af skud og kørt på hospitalet. Deres tilstand kendes ikke.

Opdateres...