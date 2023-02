Lyt til artiklen

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, udsendte søndag et dekret bestående af én linje.

Én linje om, at en højtstående militærkommandant, der har hjulpet med at lede kampen mod de russiske tropper i landets østlige region, er blevet fyret.

Det skriver Reuters.

Årsagen til fyringen? Den er endnu ukendt.

Det var søndag, at det ukrainske præsidentkontor udsendte et dekret med Zelenskyjs underskrift.

»Afskedigelse af Eduard Moskalyov fra stillingen som chef for De Forenede Styrker,« stod der blot.

Fyringen kom blot to dage efter, at Zelenskyj – ifølge Reuters – nævnte ham i sin daglige tale i forbindelse med en opremsning af de militære chefer, han havde talt med i løbet af dagen.

Moskalyov havde siddet på posten som chef for de ukrainske styrker, som har kæmpet i Donbas, siden marts 2022.

Hverken militæret eller Moskalyov selv har kommenteret afskedigelsen.

De russiske styrker forsøger fortsat at trænge frem i de to ukrainske regioner, der tilsammen udgør Donbas – Luhansk og Donetsk – og Zelenskyj har tidligere beskrevet situationen i området som værende meget svær og smertefuld, mens de ukrainske styrker forsøger at holde stand.

Særligt har der fundet voldsomme og blodige kampe sted i området omkring byen Bakhmut, som de russiske styrker i månedsvis har forsøgt at indtage.