Et 'historisk' dokument er tirsdag blevet underskrevet af både Donald Trump og Kim Jong-un under deres topmøde. Men der er stor mystik om, hvad dokumentet helt præcist indeholder.

USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har netop underskrevet et fælles dokument foran pressen på et hotel i Singapore.

Ingen af de to ledere oplyser dog nærmere om, hvad dokumentet indeholder.

Mens Kim Jong-un kalder dokumentet 'historisk' og siger, at 'verden vil se en enorm forandring', fortæller Trump, at der er tale om 'et meget vigtigt' og 'omfattende dokument', som begge sider vil blive 'meget imponeret over'.

»Vi har haft en virkelig fantastisk tid sammen, og vi har fået et fantastisk forhold,« siger den amerikanske præsident, der senere vil afholde endnu et pressemøde.

Foto: Evan Vucci Vis mere Foto: Evan Vucci

Da Trump blev spurgt, om de to var blevet enige om en atomnedrustning på den koreanske halvø, svarede han:

'Den proces begynder vi på meget, meget snart.'

Ifølge Kim Jong-un er han og Donald Trump blevet enige om at kigge fremad.

»I dag har vi haft et historisk møde, og vi har besluttet at lægge fortiden bag os og underskrive et historisk dokument,« siger den nordkoreanske leder.

Tidligere tirsdag sagde Trump, at de to har gjort 'store fremskridt' under de to lederes topmøde i Singapore.

»Der er gjort store fremskridt - det er meget positivt. Det går bedre, end nogen kunne have forventet,« sagde han.

Foto: SAUL LOEB Vis mere Foto: SAUL LOEB

Inden tirsdagens arbejdsfrokost mødtes Trump og Kim alene i 41 minutter. Kun deres tolke var også til stede. Mødet gik ifølge Trump 'rigtig, rigtig godt'.

»Vi har et fremragende forhold,« lød det fra præsidenten ved middagstid tirsdag lokal tid.

På topmødet diskuterer de to ledere atomnedrustning på den koreanske halvø og mildere sanktioner mod Nordkorea. Det sker sammen med ministre og embedsmænd fra begge lande.

Foto: Evan Vucci Vis mere Foto: Evan Vucci

Det er første gang i historien, at en siddende amerikansk præsident og en nordkoreansk leder mødes.

I videoen herunder kan du se det historiske første håndtryk.

/ritzau/