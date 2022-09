Lyt til artiklen

Et østrigsk ejet privatfly af typen Cessna er søndag aften styrtet ned i Østersøen lidt uden for Letlands kyst.

Det er uvist, hvorfor privatflyet styrtede ned i Østersøen kort før klokken 20, efter at have fløjet flere tusinde kilometer uden at være blevet kontaktbart.

Flyet var planlagt til at skulle lande i Köln, men passerede lufthavnen og fløj ind i dansk luftrum og videre til svensk og lettisk. Tilsyneladende har det fløjet af sig selv, som et 'spøgelsesfly', der til sidst endte med at styrte ned i en spiral.

Den svenske kystvagt har meddelt, at man har fundet oliepletter og vragdele i vandet, men ingen spor af passagererne.

Den tyske avis Bild skriver, at der om bord var en pilot, en mand, en kvinde og et barn.

Derudover citerer det tyske medie anonyme luftfartskilder for, at piloten på privatflyet meldte om trykproblemer i kabinen, efter at flyet var lettet. Kort efter blev forbindelsen afbrudt, og flyet blev til et spøgelsesfly, da det krydsede den tyske grænse.

»Chancen for at finde overlevende er minimal,« siger Lars Antonsson ved det svenske hovedredningscenter til Aftonbladet.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair siger, at det er alvorligt, hvis piloten har meldt om problemer med kabinetrykket, skriver Dagbladet.

Dette var flyets rute. Foto: Flightradar24 Vis mere Dette var flyets rute. Foto: Flightradar24

»Det er en alvorlig sag og hvis lufttrykket faldt, så skal man ikke flyve meget højere end 3500m, på grund af at der udvikles lave iltniveauer i kabinen, som kan medføre, at man mister bevidstheden,« siger Elnæs og fortsætter:

»Fejl i kabinetrykket sker sjældent for passagerfly. Her igangsætter piloterne en hurtig og kontrolleret nedstigning til sikker højde, hvis det er nødvendigt og samtidig udløses iltmaskerne i loftet over passagererne ofte, så ilt kan tilgås hurtigt, hvis nødvendigt.«

Det firepersoners Cessna-fly lettede fra Jerez de la Frontera i det sydlige Spanien og havde som sagt Köln som destination. Men undervejs mistede man kontakten, og flyet fortsatte ind i dansk luftrum.

Jagerfly fra Spanien, Frankrig, Tyskland og Danmark blev sendt op for at undersøge det, men ingen kunne få kontakt med nogen i cockpittet.

Forsvarets Operationscenter bekræfter overfor B.T., at de har været oppe og lede med jagerfly.

»Vi kan bekræfte, at vi har været oppe og lede med tyskerne, men det er nu ude for dansk luftrum, så vi har overladt det til svenskerne for nu,« lyder det fra Forsvarets Operationscenter.

En Cessna Citation II-maskine med fuld tank har en rækkevidde på omkring 4.500 kilometer.

Flyet nåede at flyve omkring 4.500 kilometer, før det styrtede i havet.