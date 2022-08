Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et kæmpe mysterium har udspillet sig i et af de besatte områder i det østlige Ukraine den sidste uges tid.

Det omhandler en større gruppe af Ukraines mest mytiske soldater.

For hvem slog omkring 50 tilfangetagne ukrainske soldater ihjel og sårede dusinvis i den lille russisk-besatte by Olenivka syd for Donetsk torsdag 28. juli?

Endnu er svaret ikke kommet.

Men måske nærmer vi os.

Stedet, hvor de mange tilfangetagne soldater mistede livet, har navnet Fængsel nummer 120.

Det blev for alvor omtalt i verdens medier i midten af maj.

Her trillede syv busser ind i den gamle straffelejr.

I de syv busser befandt sig dusinvis af ukrainske soldater. De var blevet kørt hele vejen fra den sydlige by Mariupol.

Her havde de i ugevis ligget i intense kampe med den russiske besættelsesmagt i det enorme stålværk Azovstal.

Deres udholdende kamp mod overmagten har siden givet dem legendestatus i Ukraine. Billeder af soldaterne på stålværket er blevet et af Ukraines bedste midler i sin krigspropaganda – plakater med Azovstal-kæmpere hænger over store dele af det frie Ukraine.

For Rusland var nedkæmpelsen af de ukrainske soldater i Mariupol og specielt Azovstal et af de største trofæer, de endnu havde taget i invasionen i Ukraine.

Og derfor er hændelsen i Fængsel nummer 120 et endnu større mysterium.

Det, man så vidt kender til hændelsen, er sparsomt.

Torsdag 28. juli lød et øredøvende brag fra en barak på området. En video, som blev slået op online af en russisk blogger, viste uhyggelige billeder af forkullede lig og store skader.

Meldingen lød efterfølgende, at over 50 ukrainske krigsfanger var blevet dræbt, mens godt 70 blev såret.

Et førbillede af Fængsel nummer 120. Foto: - Vis mere Et førbillede af Fængsel nummer 120. Foto: -

Hurtigt gik det russiske forsvarsministerium ud med en melding om eksplosionen. De ansvarlige var Ukraine, som forsøgte at få deres egne helte til at tie ved at dræbe dem i koldt blod, lød det.

Ukraine skulle have brugt de nye raketangrebssystemer ved navn Himars, som de har modtaget af USA til angrebet.

Den udlægning er Ukraine dog langtfra enig i.

Den ukrainske generalstab mener, at Rusland bevidst har dræbt de mange krigsfanger for at dække over tortur og brud på Genève-konventionen i Fængsel nummer 120.

Også amerikanske embedsmænd afviser over for mediet Politico, at der skal være blevet brugt Himars-systemer i angrebet.

Og dermed modsiger de direkte den russiske forklaring.

Satellitbilleder af Fængsel nummer 120 taget før og efter angrebet, som dræbte de mange ukrainske krigsfanger, viser også noget ganske overraskende.

Eksplosionen, som rystede fængslet, udøvede kun skade på en lille del af fængslet.

Billedet her er taget, efter et raketangreb ramte en lille del af Fængsel nummer 120. Foto: - Vis mere Billedet her er taget, efter et raketangreb ramte en lille del af Fængsel nummer 120. Foto: -

Ingen af de nærliggende bygninger blev berørt. Og endnu mere kuriøst kom ingen russiske soldater eller fængselsbetjente noget til ved eksplosionen.

Beskrivelser af livet i fængslet fra tidligere fanger, som The New York Times har talt med, er grusom læsning.

Blandt andet blev fanger slået ofte, og mad fik de kun lige nok af til at overleve.

»Hver dag hørte vi krigsfanger få tæv i fængslet,« forklarer Vitalij Sytnikov, en tidligere civilfange i Fængsel nummer 120 til mediet.

Han fortæller, at det hovedsageligt var krigsfanger fra Azovstal og det berygtede Azov-regiment, der blev tævet. Og ofte skete det i en speciel celle kendt som 'The Pit'.

Alligevel var Azov-fangerne af høj værdi for Rusland. Et trofæ, som senere kunne byttes med krigsfanger den anden vej.

Og derfor er der dukket en helt anden mulig forklaring op.

Den står den ukrainske general Kyrylo Budanov bag. For også i Ukraine er der forundring over de mange dræbte krigsfanger.

Henter før-efter billede...

Budanovs forklaring lyder, at angrebet på Fængsel nummer 120 kan være udført af russiske lejesoldater uden den russiske topledelses viden.

Og nu er Moskva i gang med at slukke en brand, de aldrig ønskede startet.

Situationen er dog på ingen måde blevet nedskaleret siden torsdag.

Forleden gik den russiske ambassade i Storbritannien ud med et opslag på Twitter.

Her lød det, at medlemmer af Azov-regimentet, som var hoveddelen af soldaterne på Azovstal »fortjener at blive henrettet, men ikke ved at blive skudt, men ved hængning, fordi de ikke er rigtige soldater.«