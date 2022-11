Lyt til artiklen

Der var stor mystik, da det skete, og mystikken hersker stadig.

Nord Stream-lækagerne.

Og nu bliver det endnu mere mystisk, må man sige.

Kort før lækagerne, der i flere dage tonsede gas ud i Østersøen, var der nemlig to såkaldt 'mørke skibe' i selvsamme område.

Det skriver techmediet Wired, der har set en analyse fra sattelitfirmaet SpaceKnow.

'Mørke skibe' dækker over skibe, der har slukket for sendere, så de ikke dukker op på radarer.

»Vi har fundet nogle 'mørke skibe' af en vis størrelse, der passerede igennem området,« siger Jerry Javornicky, der er direktør og medstifter af SpaceKnow, til Wired.

»De havde slået deres sendere fra, så der ikke var nogen information om deres bevægelser, og de forsøgte at holde deres lokation og generelle information hemmeligt fra verden.«

Skibene var angiveligt begge omkring 95-130 meter lange og har været inden for få kilometer af, hvor lækagerne opstod på Nord Stream 2.

Firmaet har lavet analysen ved at analysere billeder fra flere forskellige satelitter og bærer kun brænde til det bål, der handler om, at der har været sabotage indblandet.

De danske myndigheder - efterfulgt af andre - var eksempelvis hurtige til at sige, at de formoder, sabotage var årsag til lækagerne på gasrørledninger nær Bornholm.

Det samme siger Nato også efter at være blevet forelagt den nye undersøgelse og satelitbillederne, skriver Wired.

Firmaet fandt i alt 25 skibe i området i dagene op til, hvor de resterende 23 alle havde deres sendere tændt, så man kunne følge deres færden.

Det er lovpligtigt for større skibe at have deres sendere, de såkaldt AIS-sendere, tændt, og derfor er det bemærkelsesværdigt, at to skibe af den størrelse ikke havde det. Ifølge Wired mistænkes 'mørke skibe' uden AIS-senderne tændt ofte for at være indblandet i ulovligt fiskere eller moderne slaveri. Eller militærskibe på hemmelig mission.

Det russiske selskab bag rørledningerne fik for få dage siden lov af Danmark til at foretage undersøgelser i de områder, der hører under dansk farvand.