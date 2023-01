Lyt til artiklen

De deltog i en fredelig demonstration i Beijing. Nu er de begyndt at forsvinde en efter en.

»Hvis du ser denne video, så er jeg blevet taget af politiet for et stykke tid siden.«

Sådan lyder den isnende besked fra en 26-årig kinesisk kvinde i en video, som hun selv har optaget. Det fortæller CNN.

Hun forklarer i videoen, at hun har optaget den og overgivet den til venner, så de kan offentliggøre den, når hun er forsvundet.

Sammen med syv andre kvinder er hun forsvundet, og til fælles har de otte, at de er unge og arbejder i medie- og kommunikationsvirksomheder eller inden for undervisning.

Og at de alle deltog i en fredelig demonstration mod Kinas daværende nultolerancepolitik omkring covid-19 i Beijing den 27. november.

Demonstranterne samledes i millionbyen for at mindes mindst 10 mennesker, som mistede livet i en brand i en bygning, hvor de opholdt sig, fordi de var i tvungen lockdown i byen Urumqi.

Ved demonstrationen holdt mange deltagere blanke, hvide a4-papirark op med hænderne.

Der blev ikke foretaget anholdelser af kvinderne i forbindelse med demonstrationen, men det blev der snart lavet om på.

I dagene efter benyttede politiet ifølge CNN mobildata til at finde frem til deltagerne, som herefter blev hentet ind til forhør.

»Vi fulgte reglerne på stedet uden at skabe nogen konflikt med politiet. Hvorfor skal dette koste almindelige unge mennesker livet? Hvorfor kan vi blive taget væk så tilfældigt?,« spørger kvinden i videoen.

Hun blev arresteret 23. december, rapporterer CNN, og er angiveligt nu tiltalt for at have fremprovokeret ballade .

To af de otte kvinder er blevet løsladt mod kaution torsdag og fredag forud for det kinesiske nytår, bekræfter CNN.