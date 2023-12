En ny lov, der rammer familiesammenførte par, skaber lige nu røre i Storbritannien.

Loven, der kan påvirke tusindvis af familier, dikterer, at man i Storbritannien fremover skal tjene knap 336.000 kroner om måneden for at få sine familiemedlemmer til landet.

Grænsen lå før på knap 161.000 kroner, skriver The Guardian.

Loven ventes at træde i kraft til næste forår og kan ifølge mediet tvinge mange til enten at leve hver for sig eller helt forlade landet.

Det har skabt utilfredshed i Storbritannien, hvor der ifølge The Guardian i 2023 er blevet udstedt 82,395 familierelaterede visa per ultimo september.

Organisationen Reunite Families, der hjælper folk, som er berørt af immigrationsregler, undersøger således nu, om der er juridisk mulighed for at anfægte de nye regler.

Loven blev annonceret 4. december.

Medgrundlægger af organisationen kalder lovgivningen et »forfærdeligt chok for titusindvis af britiske borgere og deres nærmeste … at melde det ud lige før jul uden at give flere detaljer er bare fuldstændig grusomt.«

En 50-årig plejearbejder udtaler til mediet, at den nye lov ødelægger familiens planer om en lykkelig fremtid, mens en 35-årig akademiker kalder reglerne skræmmende.

En oversigt viste i 2020, at kun Danmark overgår Storbritannien i at være restriktive på området for familiesammenføring.

Familiesammenførte i Storbritannien kommer typisk fra Pakistan, Indien og USA. Otte ud af ti er partnere, og resten er børn, skriver The Guardian.

I Danmark har regeringen lovet at lempe reglerne for familiesammenføring, så den danske partner fremover skal stille færre penge i bankgaranti til staten, for at den udenlandske partner kan få lov at blive i landet. I 2023 ligger beløbet på 110.293,89 kroner.