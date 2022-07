Lyt til artiklen

En af de største krypto-banker har ansøgt om en konkursbegæring.

Samtidig har man valgt at standse for alle udbetalinger af det, banken ligger inde med – en beslutning, som banken kalder 'svær, men nødvendig'.

Det skriver Bloomberg.

Det er kryptobanken Celsius, der har indsendt en konkursbegæring efter den amerikanske paragraf 11, der svarer til en betalingsstandsning, hvor en virksomhed kan søge konkursbeskyttelse for at kunne reorganisere virksomheden i et forsøg på at undgå en reel konkurs.

Ifølge Celsius – som har mere end 100.000 kreditorer – har man valgt at gøre det for at stabilisere forretningen og udarbejde en omstrukturering.

Det har dog også sat kreditorerne i en noget usikker situation, lyder det.

For banken havde ifølge retsdokumenter onsdag omkring 4,3 milliarder dollar (knap 32 milliarder danske kroner) i aktiver mod 5,5 milliarder dollar (lidt mere end 40 milliarder koner) i udeståender.

Virksomheden har forsøgt at skaffe ny finansiering fra en tredjepart, men de samtaler førte til, at en konkursansøgning var nødvendig, har den administrerende direktør, Alex Mashinsky, udtalt i en edsvoren erklæring:

»Mængden af digitale aktiver på virksomhedens platform voksede hurtigere, end virksomheden var parat til at implementere,« siger Mashinsky, som også har beskrevet, hvad der – ifølge ham – førte til konkursen:

»Som et resultat traf virksomheden det, der set i bakspejlet viste sig at være visse dårlige beslutninger om aktiv implementering.«

Ifølge Bloomberg er Celsius det seneste offer i det omfattende kryptokrak, der indtil videre har 'udslettet' nogle af branchens største navne og udsat hundredtusindvis af individuelle investorer for store tab.