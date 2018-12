To ældre briter er arresteret i Portugal efter krydstogt, da der blev fundet kilovis af kokain i deres bagage.

Et britisk ægtepar på 70 og 72 år er blevet arresteret i den portugisiske by Lissabon, da deres krydstogtskib lagde til efter en rundrejse i Caribien.

Hos ægteparret fandt politiet ni kilogram kokain med en salgsværdi på omkring 17 millioner kroner.

Det skriver flere britiske medier samt det portugisiske medie Correio da Manha. Anholdelserne skete 4. december.

- I kahytten, som de mistænkte boede i, blev der fundet fire kufferter, i hvilke der var skjult en stor mængde produkt, mere specifikt kokain, citerer The Guardian de portugisiske myndigheder for at sige.

Parret sejlede med krydstogtskibet Marco Polo, der forlod den britiske by Tilbury 5. november på en tur til De Vestindiske Øer og Azorerne med 610 passagerer og 294 besætningsmedlemmer om bord.

Turen stod til 3000 pund eller godt 25.000 kroner og skulle være en af mange krydstogtsrejser, ægteparret har været på.

- Manden og kvinden er engelske, bor ikke i England, men et andet europæiske land. Jeg kan ikke sige hvilket på nuværende tidspunkt.

- Vi vidste, hvad vi ledte efter og bordede skibet. Stofferne var skjult i falske bunde i kufferterne. Vi mener, at parret modtog stofferne på en caribisk ø, men efterforsker stadig hvilken på nuværende tidspunkt, siger chef for politioperationen Vitor Ananais ifølge The Telegraph.

Ifølge samme politimand vækkede parret på ingen måde opsigt.

- De passede ind, fordi de fleste andre passagerer også var ældre. De rejste alene og protesterede ikke mod anholdelsen. De har ikke sagt noget om, hvordan de er kommet i besiddelse af stofferne, siger Vitor Ananais.

Britisk politi og operatøren af krydstogtet, Cruise & Maritime Voyages, bekræfter anholdelsen. Sidstnævnte siger til The Telegraph:

- Cruise & Maritime Voyages tolerer ingen kriminel eller antisocial opførsel på sine skibe.

/ritzau/