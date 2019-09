- En udtræden af EU på en velorganiseret måde er et spørgsmål om et fælles ansvar, siger Micahel Gove.

Den britiske regering har indledt en informationskampagne, som opfordrer befolkningen til at "gøre sig klar til brexit".

Kampagnen begyndte med oprettelsen af en hjemmeside, gov.uk/brexit, søndag.

I de kommende dage følges kampagnen ifølge BBC op med plakater og annoncer på sociale medier, mens tv-indslag med oplysninger om brexit kommer senere på måneden.

Michael Gove, som har ansvaret for planerne omkring et "no-deal brexit", siger, at kampagnen skal opmuntre til en "deling af ansvaret" for forberedelser til Storbritanniens udtræden af EU den 31. oktober.

Der har været medierapporter om, at informationskampagnen vil koste helt op til 100 millioner pund - omkring 821 millioner kroner. Den skal informere folk om, hvad de kan gøre forud for den 31. oktober.

Det er stadig et spørgsmål om et "no-deal brexit" kan stoppes af medlemmer af i parlamentet.

Benedict Pringle, som står bag en politisk blog, siger, at hvis det er sandt, at der er sat helt op til 100 millioner pund af til kampagnerne, så er der tale om et beløb, som er det dobbelte af, hvad Det Nationale Lotteri bruger på annoncer over år.

- Så hvis man tænker over, hvor ofte man ser en annonce i forbindelse med lotteriet, så får man en idé om, hvor meget denne kampagne kommer til fylde i de kommende to måneder, siger han.

Kampagnen kommer også til at omfatte online seminarer og informationsboder på markedspladser og ved andre arrangementer.

En særlig målgruppe i kampagnen er britiske statsborger, som har planer om at rejse til EU-lande og virksomheder.

Folk og virksomheder bliver kraftigt opfodret til at søge svar på alle deres spørgsmål på den nye hjemmeside.

- En udtrædende af EU på en velorganiseret måde har ikke blot stor national betydning. Det er et spørgsmål om et fælles ansvar, siger Gove.

Gove er blevet kritiseret af en de store sammenslutninger for detailhandel for hans forsikringer om, at der ikke bliver mangel på friske fødevarer i tilfælde af et hårdt brexit.

Det Britiske Konsortium for Detailhandel siger, at Goves forsikringer om, at "der ikke bliver mangel på friske fødevarer" er "kategorisk usand".

/ritzau/