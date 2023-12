For syv år siden forsvandt værkstedskæden Mekonomen fra det danske marked.

Snart lægges kæden helt i graven.

Hvor det her til lands var T. Hansen, som overtog Mekonomens aktiviteter, er det nu en sammenlægning internt i koncernen bag, som får kæden til at forsvinde helt.

Det skriver Indre Akershus Blad ifølge det norske Børsen.

Mekonomen og Mecas afdelinger slås sammen for at 'optimere vores drift og øge vores konkurrencedygtighed i et stadig hårdere marked', som administrerende direktør i Mekonomen Company, Geir Hoff, siger til Akershus Blad.

Ændringerne gennemføres i løbet 2024.

Mekonomen havde over 100 værksteder i Danmark under navnene Mekonomen Autoteknik og MekoPartner, før T. Hansen købte og overtog dem i slutningen af 2016.