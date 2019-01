Apple har midlertidigt deaktiveret Facetime-gruppeopkald på alle iPhones grundet en omfattende fejl.

En fejl i Apples iPhone gør det muligt at lytte til folk, som man ringer til på Facetime i et gruppeopkald, selv om de ikke tager opkaldet.

Det betyder, at modtageren af opkaldets mikrofon automatisk tænder, uden at vedkommende har nogen idé om det.

I flere tilfælde er videofunktionen også blevet aktiveret hos modtageren af opkaldet, inden det er accepteret, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Apple har tirsdag noteret fejlen. På deres supportside kan man se, at de opdagede fejlen klokken 4 natten til tirsdag dansk tid. Selskabet har midlertidigt deaktiveret Facetime-gruppeopkald.

- Vi er opmærksomme på problemet, og vi har identificeret en løsning, der vil blive udgivet i en systemopdatering senere på ugen, siger en talsmand for Apple.

Apple har ellers gjort meget for at vise, at de har mere styr på brugernes private data end et selskab som eksempelvis Facebook, der har været i store problemer det seneste år.

I januar havde Apple en stor reklame på siden af en bygning i Las Vegas med ordene "Hvad der sker på din iPhone, bliver på din iPhone".

/ritzau/