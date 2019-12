100 brandfolk kæmper onsdag morgen mod flammerne i en hotelbrand i det vestlige London.

Gæster og personale er blevet evakueret, skriver BBC.

Hotellet er en del af kæden Travelodge og ligger i High Street i bydelen Brentford.

Branden brød ud kort før klokken tre natten til onsdag - lokal tid.

100 firefighters tackling Brentford Travelodge blaze https://t.co/eWgFenKdfy — BBC News (UK) (@BBCNews) December 4, 2019

Ilden startede angiveligt i en skraldespand i stueetagen, og derfra spredte den sig til resten af hotellet.

Onsdag morgen er brandfolk ved at gennemføre en 'systematisk søgning' af bygningen.

Det er endnu uvist, hvad årsagen til branden er.

