Efter at være blevet beskyldt for at have begået hundredevis af angreb på forskellige virksomheder er en russisk hackergruppe forsvundet.

Gruppen, der kalder sig 'REvil Group' eller 'Sodinokibi', har i hvert fald nedlagt deres betalingshjemmeisde og deres blog fra internetttet.

Hvorfor ved vi ikke, men rygterne går på, at hackergruppen er blevet fanget af myndighederne. Det skriver BBC.

For gruppen forsvindingsnummer kommer midt i et voksende pres mellem USA og Rusland, hvor diskussionen netop går på cyberkriminalitet, fordi hackergruppens angreb i høj grad er gået ud over amerikanske virksomheder.

Angrebene er såkaldte ransomware-angreb, hvor hackerne tager en virksomheds data og oplysninger som gidsler, indtil virksomheden har betalt en løsesum for at få det tilbage.

I sidste måned skulle det ifølge FBI være gået ud over den amerikanske kødproduktinsvirksomhed JBS.

I fredags skulle den amerikanske præsident, Joe Biden, havde kontaktet den russiske præsident, Vladimir Putin, og fortalt ham, at USA tager cyberkriminalitet meget alvorligt, og at han forventer, at Rusland tager sig af de russiske hackere.

Og måske russerne faktisk har makket ret og taget sig af hackergruppen? - Måske ikke. Cyber-eksperter fortæller i hvert fald ifølge BBC, at det ikke er helt unormalt, at hackergrupper pludselig forsvinder for internettets overflade.