Det amerikanske præsidentvalg er under tre måneder væk. Derfor skærper det efterhånden til i kampen mellem Demokraternes Joe Biden og Republikanernes siddende præsident, Donald Trump.

Her følger en semi-nørdet guide til, hvad de to kandidater vil – og ikke mindst hvad der adskiller dem.

Corona

USA er blandt det lande i verden, der er hårdest ramt af coronapandemien. Hvad vil de to kandidater på området?

Økonomi

Coronakrisen har ramt USA's økonomi hårdt. Millioner har mistet deres job og økonomien er i nedgang.

Sundhed

Sundhed er et af de emner, der fylder meget for amerikanerne. Hvis man ikke er forsikret via sit arbejde, kan alvorlig sygdom også være lig med økonomisk ruin.

Udenrigspolitik

Under Trump har USA indledt handelskrig med Kina, fået tættere forhold til Nordkorea og truet med at trække sig ud af Nato.

Her kan du blive klogere på, hvad de to præsidentkandidater mener om flere udenrigspolitiske mærkesager.

Klima

Et af de store spørgsmål i disse år, hvor planetens fremtid står på spil.

Kriminalitet

Efter drabet på George Floyd har debatten raset i USA. Hvordan skal fremtiden se ud for politi og kriminalsystemet?

Immigration

Donald Trump gik til valg i 2016 på at bygge en mur mod Mexico. Det vandt han mange stemmer på.

Tech

Facebook, Twitter, Amazon og flere store techgiganter fylder meget i almindelige menneskers hverdag. Derfor er det et spørgsmål, som kommer til at berøre nærmest alle amerikaneres liv.

Kilde: Reuters.