Tjetjeniens leder Ramsan Kadyrov delte onsdag en desperat besked på det sociale medie Telegram.

Kadyrov, der er en nær allieret til Vladimir Putin, efterlyste sin fætter og højre hånd Adam Delimkhanov.

»Jeg selv kan ikke finde Adam Delimkhanov på nogen måde. Han tager ikke kontakt,« lød det bekymret fra Kadyrov, der har over en halv million følgere på Telegram.

Adam Delimkhanov er da heller ikke en hr. hvem som helst i krigen mellem Rusland og Ukraine.

Han er højtstående tjetjensk hærkommandør og medlem af Dumaen, som er underhuset i det russiske parlament.

Ifølge den russiske pressetjeneste blev han tidligere onsdag såret i et luftangreb i Ukraine.

»Jeg beder den ukrainske efterretningstjeneste om at give oplysninger om præcist, hvilket sted og hvilke positioner der blev ramt, så jeg stadig kan finde min kære BROR,« skrev Ramsan Kadyrov fortvivlet.

Også flere andre medier, herunder The Guardian og Kyiv Independent har rapporteret, at Delimkhanov er blevet såret.

En ukrainsk militærblogger hævder sågar, at den højtstående tjetjener var blevet dræbt.

Begge påstande afvises dog af Duma-formand Vyacheslav Volodin.

»Jeg har lige talt med ham. Han er i live og har det godt. Ikke nok med det, men han ønsker jer alle godt helbred,« siger han ifølge Reuters.

Tjetjeniens leder Ramsan Kadyrov har efterfølgende delt en ny besked via Telegram, hvor han skriver, at han skam godt vidste, at Delimkhanov var uskadt fra begyndelsen.

Han beskylder samtidig Ukraine for at stå bag et falsk informations-angreb.

Tilbage står spørgsmålet om Adam Delimkhanov i virkeligheden er i live, eller om han er såret eller død. Ingen af delene ser lige nu ud til at være muligt at få endelig bekræftet.