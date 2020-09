Den kæmpestore flygtningelejr Moria på den græske ø Lesbos står i flammer efter at flere brande brød ud natten til onsdag

Flere tusinde flygtninge og migranter er flygtet i panik.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Andre beboere er blevet evakueret fra flygtningelejren, som ifølge et øjenvidne er brændt ned til grunden.

Foto: Manolis Lagoutaris/AFP

»Hele Moria er væk. Fuldstændig nedbrændt,« siger norske Nadine Aabø Mellem, som arbejder i flygtningelejren, til VG.

Hun har natten igennem hjulpet til med at evakuere flygtninge og migranter fra flammehavet.

Et arbejde, der ifølge nødhjælpsorganisationer og frivillige er blevet besværliggjort af, at nogle menneskers flugtveje er blevet afskåret af røg og flammer. Stærke vinde med hastigheder på op til 60 kilometer i timen har været med til at få ilden til at brede sig.

Forud for branden var stemningen anspændt i den store og overfyldte flygtningelejr.

Foto: Manolis Lagoutaris/AFP

Ifølge VG opstod der uroligheder og sammenstød i Moria-lejren tirsdag aften.

Det skete efter at der blev iværksat nye coronarestriktioner i flygtningelejren, som har været i karantæne siden sidste uge, hvor der har været en stigning i antallet af smittetilfælde med coronavirus.

Brandårsagen kendes endnu ikke.

Nogle flygtninge mener, at brandene kan være blevet påsat af beboere på øen – andre rapporterer, at migranter selv har startet brandene og herefter forhindret brandvæsnet i at gøre sit arbejde.

Foto: Manolis Lagoutaris/AFP

Endnu er intet bekræftet.

Ifølge Nadine Aabø Mellem spærrer det lokale politi vejene væk fra flygtningelejren – for at sikre at ingen flygtninge og migranter forsvinder midt i kaoset eller finder vej til de nærliggende landsbyer.

Myndigheder på øen har kæmpet med en stor skovbrand omkring 25 kilometer nordvest for Moria siden tirsdag aften.

Ifølge den seneste opgørelse bor omkring 12.600 mennesker i og omkring lejren, som har en officiel kapacitet på 2757.