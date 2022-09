Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Krigen i Ukraine har ikke afskrækket de bulgarske russofile.

Søndag mødtes flere russervenlige bulgarer i byen Kalofer, hvor den russiske præsident, Vladimir Putin, blev fejret i stor stil.

Nogle gik på gaden iført T-shirts med russiske bjørne, mens andre viftede med flag med 'Z'-symboler og med billeder af Putin. Det melder det franske nyhedsbureau AFP ifølge The Guardian.

Bogstavet 'Z' er blevet et symbol på Ruslands invasion af Ukraine.

Foto: NIKOLAY DOYCHINOV Vis mere Foto: NIKOLAY DOYCHINOV

Bulgarien, som både er medlem af EU og NATO, har historisk tætte bånd til Rusland.

Derudover har landet fortsat mange borgere, der støtter det tidligere kommunistiske regime.

På gaderne i Bulgarien var der flere boder, som solgte nips og souvenirs, eksempelvis T-shirts med 'Z'-symbolet.

En af køberne var 60-årige Hristo Ganev, der er gift med en russer.

En mand poserer med et billede af Putin og det russiske flag til fejringen i byen Kalofer. Foto: NIKOLAY DOYCHINOV Vis mere En mand poserer med et billede af Putin og det russiske flag til fejringen i byen Kalofer. Foto: NIKOLAY DOYCHINOV

Han ankom tidligt til søndagens fejring, hvor han ikke lagde skjul på sin støtte til den russiske præsident.

»Uden Rusland ville Bulgarien ikke have eksisteret,« sagde han til AFP ifølge The Guardian.

Ifølge mediet henviser Hristo Ganev til den russisk-tyrkiske krig, som foregik mellem 1877 og 1878, hvor Rusland erobrede Balkanhalvøen fra det Osmanniske Rige.

Ifølge Ganev er krigen i Ukraine nødvendig for at bekæmpe nazismen.

Han tilføjer ligeledes, at han går ind for atomkrig, »hvis det er prisen, man skal betale, for at befri sig fra amerikansk dominans.«

Du kan følge seneste udvikling af krigen i Ukraine i B.T.s liveblog HER.