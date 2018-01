Alle fly til og fra den hollandske hovedstad Amsterdams lufthavn er blevet midlertidigt aflyst på grund af voldsom blæst i området.

Det skriver nyhedsbureaet Reuters.

I alt er 260 flyvninger til og fra Amsterdam Airport Schiphol blevet aflyst eller udsat på grund af stormen, hvor vindstød angiveligt er blevet målt til 140 kilometer i timen.

Status update due to severe weather conditions: all air traffic has been suspended until further notice. — Schiphol (@Schiphol) 18. januar 2018

Opdateres...