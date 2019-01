To amerikanske soldater er angiveligt dræbt i eksplosion i Manbij. Dødsfaldene er ikke bekræftet af USA.

En eksplosion i den nordsyriske by Manbij har onsdag dræbt adskillige personer. Eksplosionen skete nær en patrulje fra den USA-ledede koalition.

Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr).

Ifølge Sohr er 14 personer dræbt - heriblandt to amerikanske soldater.

Den amerikanskledede koalition og USA's militær har ikke bekræftet oplysningen om, at to amerikanere skulle have mistet livet.

Det militante gruppe Islamisk Stat (IS) har taget skylden for angrebet. Ifølge IS var det en af gruppens medlemmer, der iført en bombevest udførte et selvmordsangreb.

Også Sohr har udtalt, at der var tale om et selvmordsangreb.

Eksplosionen skete tæt på en restaurant i Manbij. Det oplyser Sohr og det kurdiskledede militærråd i byen.

Manbij har været kontrolleret af USA-støttede kurdiske styrker, siden de i 2016 overtog byen fra Islamisk Stat.

Det er en strategisk vigtig by. Årsagen er, at der i området omkring byen både befinder sig styrker, der kæmper for og imod den syriske præsident Bashar al-Assads regering.

Situationen i byen er blevet mere usikker, siden USA's præsident, Donald Trump, i december annoncerede, at han vil hente de amerikanske styrker hjem fra krigen i Syrien.

/ritzau/AP