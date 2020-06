Mindst ti mennesker er dræbt og 117 er sårede efter en lastbil fyldt med olie er sprunget i luften i Kinas Zheijang-provins.

Det skriver Global Times i Kina, der også melder om, at bygninger tæt ved eksplosionen er kollapset.

Videoer af ulykken, der fandt sted tæt ved byen Wenling, viser en stor eksplosion, der tilsyneladende sendte vragstykker ind i de omkringliggende bygninger med stor kraft.

#Breaking: An oil tanker exploded close to the exit of a highway in Wenling, E.#China's #Zhejiang Province and the explosion affected surrounding houses and vehicles, causing casualities: report pic.twitter.com/hHGIfrmfII — Global Times (@globaltimesnews) June 13, 2020

Billeder fra kinesiske nyhedstjenester viser stor skade på adskillige bygninger og vinduer, der er sprængt på grund af varme og tryk fra eksplosionen.

Ulykken satte også flere biler i brand.

Eksplosionen skete omkring klokken 16 lokal tid.