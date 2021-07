Et mediehus i Dubai bekræfter, at der har været en stor eksplosion i et containerskib i byen sent onsdag aften.

Det skriver nyhedsbureauet AP, der også kan fortælle, at flere bygninger rystede, og der tilsyneladende er udbrudt brand på skibet.

Brandvæsnet i byen er på stedet, Jebel Ali havnen, og forsøger at få flammerne under kontrol.

Myndighederne har ifølge AP sagt, at der ikke er nogle døde registeret lige nu.

På sociale medier florerer flere videooptagelser, der viser en brændende kugle på himlen over storbyen.

Opdateres …