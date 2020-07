Flere redningshelikoptere og dykkere arbejder lige nu på at finde et barn, som er faldet i en elv i Geiranger, Norge.

»Vi fik meldingen om hændelsen klokken 15.45 af nogle, som stod sammen med barnets pårørende. Vi satte en eftersøgning i gang med det samme,« siger operationsleder Borge Amdam ifølge tv2.no.

Der skulle være tale om en dreng på næsten to år, og ifølge oplysningerne er drengen faldet i elven ved Union Hotel i Geiranger, som er en turistby i Norge.

Hvordan, det kunne ske, er endnu ikke blevet oplyst, men indsatslederen Karl Idar Vik udtaler til tv2.no, at barnet er faldet i elven sammen med sin mor, som selv klarede at redde sig op på land.

Ifølge Karl Idar Vik er det en elv med meget strøm, og det besværliggør eftersøgningen af den lille dreng.

»Alle tilgængelige ressourcer er på stedet, for at prøve at lokalisere barnet,« siger operationsleder Borge Amdam.

De pårørende, som eftersigende skulle være turister, får lige nu hjælp af et kriseteam.

B.T. har taget kontakt til Udenrigsministeriets Borgerservice for at høre, om der skulle være tale om danskere. De bad os sende en mail, som vi i skrivende stund afventer svar på.

Her ses en redningsbåd der er i færd med, at lede efter den lille dreng. Foto: Britt Ingunn Maurstad / Storfjor

