Fredag aften var et Widerøe-fly på vej fra Torp i Norge til København i Danmark.

Men næsten halvvejs inde i turen, måtte piloten vende rundt og flyve tilbage.

Der var nemlig sket en ganske stor brøler. Flyet havde simpelthen ikke fået nok brændstof på i Torp.

»De havde bedt om og bestilt brændstof i Torp, men på grund af et kommunikationssvigt, skete det ikke. Da flyet var i luften, så de (piloterne, red.), at de ikke havde fået brændstof på, så de valgte at vende om,« fortæller Silje Heggelund Brandvoll, direktør for kommunikation i Widerøe, til Dagbladet.

Flyet havde, ifølge Silje Heggelund Brandvoll, nok brændstof til at nå til København, men da der ofte er kø i København for de fly, der skal lande om fredagen, valgte piloterne af flyve tilbage og tanke.

»Det havde ikke været farligt (at fortsætte, red.), men det kunne være, at vi var blevet nødt til at bede om prioriteret landing, hvilket ville have skabt en masse ballade. Så var det bedre at flyve tilbage og tanke.«

Ifølge kommunikationschefen tog passagerne det også pænt, og hun fortæller, at flyselskabet, såfremt nogen som følge af forsinkelsen missede deres næste fly, gene betaler for overnatningen og måltider.