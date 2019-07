Netop nu raser en brand på den spanske sydkyst, Costa del Sol, som er et yndet turistområde - også blandt danskere.

Branden hærger ved et buddistisk tempel.

Det skriver det lokale medie Diario Sur.

Lige nu er 34 brandmænd i gang med at bekæmpe flammerne ved templet, som ligger i den andalusiske by Benalmádena, sydvest for Málaga.

DECLARADO #IUFBenalmádena, #Málaga, en el paraje Estupa Budista. Medios desplegados: 34 #BomberosFoestales. 3 #TOP, 1 #AAMM, 1 autobomba y 3 helicópteros de transporte y extinción pic.twitter.com/7uwJlQRbDG — INFOCA (@Plan_INFOCA) July 27, 2019

Der er også tre helikoptere i luften, som dumper vand over det brændende område.

Det oplyser Andalusiens enhed for forebyggelse af og slukning af skovbrænde, INFOCA på Twitter.

INFOCA oplyser også, at slukningsarbejdet stadig er i gang, og at branden endnu ikke er under kontrol.

Der er ingen meldinger om, hvorvidt personer er kommet til skade eller ej.