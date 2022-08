Lyt til artiklen

Rusland er efter alt at dømme begyndt at efterligne en strategi, som Iran tidligere har benyttet sig af.

I hvert fald når det kommer til det store ukrainske atomkraftværk Zaporizjzja, der den seneste tid har været stor bekymring om.

Sådan lyder det i en analyse, som den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) har lavet over situationen i det krigsramte land.

»Rusland er begyndt at implementere strategier, der ligner dem, Iran bruger, i forsøget på at manipulere og muligvis forsinke en mission fra Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) til anlægget i den nærmeste fremtid,« lyder det.

I analysen henvises der til en artikel i The New York Times fra 27. august, hvori det blev rapporteret, at IAEA havde samlet en mission bestående af IAEA-chef Rafael Mariano Grossi og 13 eksperter fra 'for det meste neutrale lande' for at besøge Zaporizjzja-atomkraftværket til observation engang i løbet af denne uge:

»Listen udelukker bemærkelsesværdigt USA og Storbritannien, som Rusland betragter som uretfærdigt forudindtaget,« lyder det i analysen fra ISW.

Og det er der, sammenligningen med Iran opstår:

»Manipulation af inspektørers nationalitet og angreb på 'rimeligheden' af IAEA-inspektioner er taktikker, som Iran længe har brugt for at tilsløre sin hindring af IAEA-inspektioner,« lyder det.

Der har den seneste tid været stor opmærksomhed på og spænding omkring atomkraftværket, der er det største i Europa – særligt efter de to reaktorer, der endnu virker, blev lukket torsdag som følge af en brand, der skadede nogle elkabler på stedet.

Siden er driften af de to reaktorer blevet genoptaget.

Ukrainske myndighedskilder har derudover ifølge ISW hævdet, at russiske specialstyrker torturerer Zaporizjzja-atomkraftværkets ansatte for at forhindre dem i at afsløre sikkerhedsbrud til IAEA-inspektører.

Kraftværket blev i marts overtaget af russiske styrker.