Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

10 tønder med omkring to et halvt tons naturlig uran er forsvundet fra en lokation i Libyen.

Det meddeler Det Internationale Atomagentur, IAEA, efter et besøg på den libyske lokation, som man bemærker, ikke er under regeringens kontrol.

Det skriver Reuters, som har set rapporten fra IAEA's øverste chef Rafael Grossi til medlemslandene.

Det manglende fund er et resultat af en inspektion foretaget af IAEA, som oprindeligt var planlagt at skulle have fundet sted i 2022, men som blev udskudt på grund af sikkerhedssituationen i regionen.

Inspektionen blev endelig udført tirsdag.

Nu vil IAEA foretage yderligere undersøgelser for at komme nærmere på de omstændigheder, som har ført til fjernelsen af de store mængder uran fra stedet.

»Den manglende viden om det nukleare materiales nuværende lokation kan udgøre både en radiologisk risiko og en bekymring omkring atomsikkerhed,« lyder det blandt andet i rapporten fra IAEA.

Ifølge BBC melder væbnede styrker nu torsdag, at de 10 tønder med uranmalm er fundet nær grænsen til Tchad. Dette er imidlertid ikke blevet bekræftet af IAEA.

Tilbage i 2003 stoppede Libyen et atomvåbenprogram under daværende leder Muammar Gaddafi.

På det tidspunkt havde man erhvervet sig centrifuger, som gjorde det muligt at både berige uran, og informationer om design af en atombombe. Uden at man dog ifølge Reuters havde gjort store fremskridt i produktionen af en bombe.

Landet har været præget af politisk uro i årevis. Senest blev en midlertidig regering indsat med hjælp fra FN i 2021, men det valg, som skulle have bragt en ny regering på plads i december samme år, er stadig ikke blevet afholdt.