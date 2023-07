»Vi kigger på vores telefoner hver time i håb om, at der kommer nogle gode nyheder.«

Mere end to og et halvt døgn er nu gået, siden man begyndte at lede efter den savnede franske dreng Émile.

Men han er endnu ikke fundet.

Drengen, der er to år, blev lørdag passet af sine bedsteforældre i by Le Vernet, hvor han blandt andet løb rundt ude i deres have og legede.

Mere end 800 personer har deltaget i eftersøgningen af den savnede franske dreng Émile. Billedet her er fra mandag. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Mere end 800 personer har deltaget i eftersøgningen af den savnede franske dreng Émile. Billedet her er fra mandag. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

Mens bedsteforældrene kortvarigt var væk for at pakke deres bil til en udflugt, forduftede han.

På det tidspunkt var klokken 17.15 lokal tid.

Siden har en storstilet eftersøgning været i gang for at finde den lille dreng med de brune øje og det blonde hår.

Til den franske tv-station BFMTV fortæller beboere i byen La Bouilladisse, hvor drengen til daglig bor med sine forældre, at de er i chok.

‼️#AppelàTémoins lancé après la disparition à #Vernet samedi 8 Juillet du petit #Émile 2 ans ⬇️ pic.twitter.com/Z7JExQJKxB — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) July 9, 2023

»Vi kigger på vores telefoner hver time i håb om, at der kommer nogle gode nyheder. Vi sætter os i forældrenes og bedsteforældrenes sted, og vi tænker meget på dem,« siger beboeren Mélanie til BFM Marseille Provence.

I alt bor der 6.000 personer i den franske by, og de fortæller, at Émiles familie er kendt af alle – ligesom alle følger eftersøgningen tæt.

»Det er en meget speciel følelse, det er trist,« siger borgmesteren, José Morales, og tilføjer:

»Jo flere timer, der går, jo mere bekymrede bliver vi.«

Den savnede dreng blev sidst set lege i sine bedsteforældres have lørdag eftermiddag. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den savnede dreng blev sidst set lege i sine bedsteforældres have lørdag eftermiddag. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

På et pressemøde mandag fortalte Marc Chappuis, der er departementschef i Alpes-de-Haute-Provence, at man tirsdag vil fortsætte med at lede efter den lille dreng.

»Eftersøgningen vil fortsætte (tirsdag), men vi vil tilpasse operationen for at gøre den mere målrettet og selektiv,« forklarede han ifølge Le Figaro.

Det dækker blandt andet over, at man vil indsætte 'specialiserede ressourcer' til at lede efter spor og ledetråde, der forhåbentligt kan føre til, at drengen bliver fundet.

Ifølge BFMTV deltager blandt andre 80 gendarmer og 10 soldater fra hæren i eftersøgningen tirsdag, hvor man er i gang med at finkæmme landsbyen, som Émile forsvandt fra, med en fintandet kam.

Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

I weekenden forlød det, at der ikke umiddelbart var noget, der tyder på, at drengen kan have været udsat for en forbrydelse.

Men den offentlige anklager i Digne-les-Bains, Rémy Avon, udtalte ifølge AFP mandag, at 'alle hypoteser forbliver gyldige':

»Ingen er foretrukket, og ingen er udelukket,« sagde han.