Forskere er overraskede over, at en asteroide, der torsdag fløj forbi Jorden, først blev opdaget få dage før.

Torsdag var Jorden omkring 73.000 kilometer fra at blive ramt af en asteroide på mellem 57 og 130 meter i diameter.

Asteroiden blev først opdaget, få dage før den passerede så tæt forbi, at forskere over for Washington Post og flere andre medier udtrykker overraskelse og bekymring over, at den dukkede op nærmest ud af ingenting.

For at forstå forskernes bekymring skal man først forstå, at 73.000 kilometer er omkring en femtedel af afstanden til Månen.

Alan Duffy, der er astronom og ledende forsker på Det Royale Institut i Australien, gør derudover opmærksom på, at stenens størrelse var mere end rigeligt til at få katastrofale følger.

Til netmediet Vox fortæller han, at hvis asteroiden havde ramt Jorden, ville det svare til "over 30 gange så meget energi som ved Hiroshima-bomben" (den amerikanske atombombe over byen Hiroshima i 1945, red.)

Ifølge både Washington Post og Vox kaldes den størrelse af asteroider for "bydræbere".

Michael Brown, der er professor ved Monash Universitys afdeling for fysik og astronomi, vurderer, at hovedparten af asteroiden formentlig ville have overlevet turen gennem Jordens atmosfære og ikke være brændt fuldstændig op, inden den ramte Jorden.

- Det havde svaret til en meget stor atombombe, siger han til Washington Post.

Var den faldet det forkerte sted, kunne en storby være lagt i ruiner, forklarer han.

Asteroiden med navnet "2019 OK" fløj forbi med en hastighed på lidt under 10 kilometer i sekundet.

Folk med det rigtige udstyr og viden om, hvad man skulle kigge efter, har i et kort øjeblik kunnet se den på himlen torsdag.

Selv om den fløj forbi denne gang, mener både Alan Duffy og Michael Brown, at "2019 OK" bør være en lektie i, hvor hurtigt en potentiel katastrofe kan dukke op fra rummet omkring os.

- Det burde bekymre os alle, rent faktisk, siger Alan Duffy til Washington Post.

- Det er ikke en Hollywood-film. Det er en tydelig fare, der er til stede.

I 2013 ramte et meteor - en sten, som er for lille til at blive kaldt en asteroide - Jorden over Rusland og brækkede i mindre stykker, før den ramte jorden.

Den sten var omkring 20 meter i diameter.

Den seneste sten på størrelse med "OK 2019", der ramte Jorden var ifølge Michael Brown for over 100 år siden over Sibirien. Da den ramte, skabte det en eksplosion, som jævnede 2000 kvadratkilometer skov med jorden.

Ifølge Vox er det omkring 0,5 procent af de asteroider, der kommer så tæt på Jorden, der rent faktisk rammer vores planet.

/ritzau/